Цифровой тенге официально получит статус законного платежного средства в Казахстане, сообщил зампред Национального банка Берик Шолпанкулов. По его словам, валюта уже успешно протестирована для оплаты товаров и услуг через пост-терминалы и мультивалютные карты, показав свою работоспособность в разных средах.

После закрепления понятий «цифровой тенге» и «цифровой счет», приравнивания его к банковскому счету с сохранением статуса банковской тайны, возможности взысканий в соответствии с законодательством и формирования соответствующей правовой базы цифровой тенге уже можно будет использовать для расчетов, заявил Шолпанкулов.

По его словам, на сегодняшний день была апробирована возможность оплаты товаров и услуг в банковской сфере, через пост-терминал и с использованием мультивалютной карточки. Цифровой тенге показал свою работоспособность и может использоваться в различных средах, объединяя в себе основные принципы наличной и электронной валюты.

