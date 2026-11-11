Китайские производители лекарств осваивают ИИ-платформы для взаимодействия с врачами. На фоне антикоррупционной кампании, ограничившей традиционные визиты фармпредставителей в больницы, компании ищут новые способы продвижения препаратов — теперь с помощью цифровых медицинских помощников.

Getty Images, Unsplash

В Китае стремительно развивается новый канал фармацевтического маркетинга — приложения на основе искусственного интеллекта, предназначенные специально для врачей. Производители лекарств рассматривают их как возможность взаимодействовать с медицинским сообществом, продвигать клинические исследования и рассказывать о своих препаратах.

Интерес к таким платформам усилился после того, как власти Китая ужесточили борьбу с коррупцией в здравоохранении. В результате традиционная модель продвижения лекарств, основанная на личных визитах представителей фармкомпаний в больницы, оказалась под давлением. Ограничения затруднили взаимодействие с врачами и негативно повлияли на продажи некоторых производителей.

Одним из перспективных проектов стала платформа Hydrion, которую развивает Alibaba Health. По словам технического директора компании Ван Сянчжи, рассматривается модель, при которой рядом с ответами искусственного интеллекта на медицинские вопросы будут размещаться рекламные научные исследования и клинические данные, связанные с конкретными препаратами.

Читайте также Microsoft представила медицинскую ИИ-систему, диагностирующую сложные случаи лучше врачей

Таким образом, фармацевтические компании смогут продвигать свою продукцию через научную информацию, потенциально полезную врачам в повседневной практике. Пока Alibaba Health не начала сотрудничество с производителями лекарств в рамках этого проекта, однако, по словам Вана, интерес к нему проявляют как китайские, так и зарубежные компании.

Аналогичные возможности изучают и другие игроки рынка. JD Health интегрировала своего ИИ-помощника Zhiyi в приложение компании PICA Health, занимающейся медицинским образованием. Партнеры намерены предлагать фармпроизводителям цифровые услуги для обучения врачей и продвижения научных материалов.

С платформой Yidu Evidence, разработанной Yidu Tech, также обсуждались варианты маркетингового сотрудничества. По словам представителя компании, фармацевтические производители заинтересованы в том, чтобы получать больше рекомендаций от академического сообщества и повышать видимость своих препаратов в результатах поиска.

Читайте также ИИ позволит фармкомпаниям отказаться от части услуг подрядчиков

Переход фармацевтического маркетинга в цифровую среду сопровождается ростом популярности искусственного интеллекта среди медицинских специалистов. Согласно данным Alibaba Health, ИИ-инструментами пользуются уже 93% опрошенных врачей против примерно 70% годом ранее.

Для фармкомпаний это возможность взаимодействовать с широкой аудиторией специалистов через привычные рабочие инструменты, не прибегая к традиционным методам продвижения.

О перспективах такого подхода свидетельствуют и рыночные прогнозы. По оценкам Frost & Sullivan, расходы компаний на цифровой маркетинг в сфере здравоохранения Китая будут увеличиваться в среднем на 27,5% ежегодно в 2027−2030 годах. К концу этого периода объем рынка может достичь 274,4 млрд юаней (около $41,1 млрд).

Изменения затрагивают не только маркетинговые каналы, но и саму модель взаимодействия фармкомпаний с врачами. Стартап Null Hypothesis, развивающий медицинскую ИИ-платформу KnowS, уже выдал лицензии крупным китайским и международным фармацевтическим компаниям на создание специализированных цифровых платформ. Они ориентированы на отдельные заболевания и призваны помогать врачам получать научную информацию и клинические данные.

По словам генерального директора стартапа Гу Фэя, прежняя модель, основанная на гостеприимстве и подарках медицинским специалистам, постепенно уступает место инструментам, которые непосредственно поддерживают клиническую работу и исследования.

При этом фармацевтические компании не отказываются от традиционных маркетинговых задач, а переносят их в цифровую среду. Такой подход позволяет выстраивать взаимодействие с врачами через профессиональный контент, исследования и образовательные материалы.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.