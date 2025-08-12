В Китае начали продавать поддельную версию смартфона iPhone 17 Pro, хотя официальная презентация оригинала от Apple запланирована только на сентябрь. Фотографию устройства опубликовал блогер Сонни Диксон в социальной сети X.

@SonnyDickson / X

Подделка визуально повторяет дизайн ожидаемого флагмана Apple, включая узнаваемую упаковку в фирменном стиле компании. Внутри установлен Android с оболочкой, стилизованной под iOS 18, хотя реальный iPhone 17 Pro выйдет с предустановленной iOS 26.

Единственным элементом от будущей системы стали обои, что делает копию убедительной на первый взгляд. Блогер не уточнил точное место продажи, но отметил, что такие устройства часто появляются на блошиных рынках.

Один из пользователей X написал под постом, что это «чертовски круто». «Я хочу подделку, чтобы, когда у меня появится настоящий телефон, я мог иногда доставать свой Android-смартфон, просто чтобы посмотреть, что происходит в другой операционной системе, но с таким же крутым дизайном от Apple», — отметил он.

По данным AppleInsider, новые таможенные пошлины, введенные администрацией Дональда Трампа, создают серьезные проблемы для Apple. По данным аналитиков, к концу сентября 2025 года компания может потерять до $2 млрд из-за повышенных пошлин.