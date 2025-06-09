Китай запустил первое в мире серийное производство небинарных чипов для искусственного интеллекта. Эта технология преодолевает фундаментальные барьеры традиционных вычислений, основанных на двоичной системе из нулей и единиц. Новые чипы используют гибридную технологию.

Разработка принадлежит команде профессора Ли Хунге из университета Бэйхан в Пекине. Их работа решает проблему ограничений классической компьютерной архитектуры. Это открывает новые возможности для более сложных и эффективных вычислений в области искусственного интеллекта.

Новые чипы уже находят применение в критически важных отраслях. Среди них авиация, промышленность и навигационные системы самолетов. Технологию также будут использовать в сенсорных дисплеях. Масштабное внедрение подчеркивает стратегическую важность проекта для страны.

Запуск массового производства этих чипов дает Китаю серьезное конкурентное преимущество. Интеграция в ключевые промышленные и авиационные системы не только повысит их эффективность, но и создаст новый рынок для передовых вычислительных устройств. Это стимулирует дальнейшие инвестиции в уникальные полупроводниковые технологии.

Переход от двоичной логики к более сложным системам может кардинально изменить подходы к обработке информации. В долгосрочной перспективе это повлияет на все сферы, где требуется быстрая и точная обработка больших массивов данных.