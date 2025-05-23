Власти Шанхая разработали трехлетний план по развитию экономики прямых трансляций, по которому планируется подготовить 60 тыс. новых стримеров. Об этом пишет China Daily. Инициатива направлена на увеличение онлайн-продаж.

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План включает 15 мер по стандартизации навыков, обучению, оценке навыков, развитию экосистемы и стимулированию. За три года город проведет 60 тыс. тренингов и сертифицирует 50 тыс. профессионалов, из которых 40 тыс. получат средний или высокий уровень квалификации.

Шанхай также ускорит создание локальной системы профессиональных навыков для стримеров, дополняющей национальные стандарты. Ведущие платформы и компании будут поддерживать базы подготовки, а вузы и ассоциации — разрабатывать целевые программы.

Пилотный проект позволит получить два сертификата — государственный и от компаний в сфере стриминга — для упрощения найма и продвижения. План также предусматривает создание кластеров индустрии прямых трансляций и экосистемы, интегрирующей бизнес, платформы и школы, со льготами для привлечения талантов.

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В 2024 году розничные продажи в сегменте прямых трансляций в Шанхае достигли 493,7 млрд юаней, составив 10,5% от общенационального объема. Город нацелен на 600 млрд юаней ($84,3 млрд) к 2026 году, чтобы укрепить лидерство среди китайских городов. Развитие поддерживается ростом спроса на специалистов, способных работать в области электронной коммерции и цифровыми платформами.