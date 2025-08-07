В Пекине готовится к открытию первый в мире 4S-центр для человекоподобных роботов под названием Robot Mall. Сообщается, что новый центр, созданный по аналогии с автомобильными дилерскими салонами, призван ускорить коммерциализацию передовых роботов в Китае.

Unitree

Концепция 4S, заимствованная из автобизнеса, включает Продажу (Sale), Запчасти (Spare parts), Обслуживание (Service) и Сбор обратной связи (Survey). Robot Mall расширяет эту модель, охватывая весь жизненный цикл робота: от исследований и разработок до тестирования и реального применения. Центр расположен в пекинской зоне экономического и технологического развития Ичжуан, которая является крупным кластером робототехники.

Скриншот из видео

На площади 4 тыс. квадратных метров будет представлено более 50 роботов от 40 с лишним производителей со всего Китая. Посетители смогут увидеть роботов-собак в костюмах львов, роботов-фармацевтов, способных выдавать лекарства традиционной китайской медицины, а также машины, которые пекут блины, варят кофе и играют в баскетбол.

Скриншот из видео

Robot Mall — это не просто выставочный зал, а полноценный промышленный хаб. На его этажах расположены зоны для демонстрации, центр обслуживания и диагностики, а также площадка для деловых переговоров. Цель — наладить прямое взаимодействие между производителями роботов и потенциальными клиентами из разных отраслей.

Скриншот из видео

Открытие такого центра является частью масштабной государственной стратегии Китая по достижению лидерства в сфере ИИ и робототехники. Страна уже лидирует по количеству патентов на роботов и объему их производства.

Ранее сообщалось, что китайские компании готовятся к проведению Всемирных игр гуманоидных роботов. Первые команды, например, по футболу, уже проходят тренировки.