В Шанхае успешно провели первую в Китае операцию по вживлению интерфейса «мозг-компьютер» (BCI) 36-летнему пациенту, лишившемуся всех конечностей после удара током 13 лет назад. Благодаря крошечному импланту мужчина теперь может играть в шахматы и видеоигры, используя только силу мысли.

Фото: Chen Jie/Xinhua

Этот прорыв стал результатом пятилетней работы ученых из Китайской академии наук и нейрохирургов университетской больницы Хуашань. Китай стал второй страной после США, внедрившей инвазивный нейроинтерфейс в клиническую практику.

Ультратонкий чип размером с монету (26 мм в диаметре и менее 6 мм толщиной) был имплантирован в двигательную кору головного мозга в марте 2025 года. Уникальные электроды устройства в 100 раз тоньше человеческого волоса, что минимизирует повреждение мозговой ткани.

За восемь месяцев работы не было зафиксировано ни одного случая отторжения или инфекции.

«Наша система расшифровывает нейронные сигналы быстрее, чем человек успевает моргнуть — весь процесс от считывания импульсов до выполнения команды занимает десятки миллисекунд», — поясняет ведущий исследователь Ли Сюэ.

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Технология открывает новые горизонты для пациентов с полной парализацией, ампутациями и нейродегенеративными заболеваниями. К 2028 году разработчики планируют вывести систему на медицинский рынок.

Следующим этапом станет обучение пациента управлению роботизированным протезом — сначала для простых действий вроде поднятия чашки, а в перспективе и для более сложных манипуляций.

Нейрохирург Лу Цзюньфэн сравнивает разные типы интерфейсов с микрофонами на стадионе: неинвазивные работают как микрофоны за пределами арены, полуинвазивные — под крышей, а вживленные электроды позволяют «услышать» даже шепот отдельных нейронов, как микрофоны у самых игроков.

Это достижение знаменует новый этап в развитии нейротехнологий — от лабораторных экспериментов к реальной помощи людям с тяжелыми нарушениями двигательных функций.

Исследователи в США ранее разработали инновационный метод, который анализирует активность мозга с частотой 80 миллисекунд и преобразует ее в синтезированную версию голоса. Эта технология устраняет раздражающую задержку, характерную для предыдущих моделей. В результате американка, которая из-за инсульта в 30 лет потеряла способность говорить, спустя почти два десятилетия вновь обрела возможность выражать свои мысли словами благодаря новому методу нейрокомпьютерного интерфейса (BCI).