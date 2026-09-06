Китайский научно-исследовательский институт, аффилированный с оборонным сектором, представил колесно-шагающего робота-поводыря для людей с нарушениями зрения. Разработку показали на выставке China Care and Rehabilitation Expo в Пекине.

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Робота под названием Xiaoyuan создал ханчжоуский Zhiyuan Research Institute, входящий в China North Industries Group — крупнейшего оборонного подрядчика страны. Новый робот использует колеса для передвижения по ровной поверхности и четыре ноги для подъема по лестницам.

Колесная схема позволяет роботу двигаться бесшумно, что важно для пользователей, ориентирующихся на слух. Помимо этого устройство способно распознавать препятствия на уровне головы — например, низко расположенные ветки деревьев, которые сложно обнаружить с помощью традиционной трости.

Согласно данным разработчика, точность позиционирования робота на улице составляет менее 30 см, а успешность объезда препятствий — более 99% в помещении и 96% на улице. Xiaoyuan подключен к сервисам федераций инвалидов, карте доступной среды и порталу удаленной помощи волонтерам, через который пользователи могут запросить поддержку в реальном времени.

По данным Китайской ассоциации людей с нарушениями зрения (CAPVD), в стране насчитывается более 17 млн человек, имеющих проблемы со зрением. При этом собак-проводников в стране всего около 400: подготовка одной собаки занимает около года и обходится в 200 тыс. юаней ($29,8 тыс.).

Институт заключил соглашения о сотрудничестве с организациями инвалидов в провинции Чжэцзян, ее столице Ханчжоу и Внутренней Монголии — там уже начаты пилотные испытания робота, в том числе в метро Ханчжоу и торговых центрах.

Разработками в сфере медицинской робототехники в Китае занимаются и другие компании: пекинская AI Robotics и ханчжоуская RoboCT создают экзоскелеты для больниц и реабилитационных центров, которые помогают пациентам восстанавливать подвижность.

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