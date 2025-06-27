В Пекине идет подготовка к первому в истории футбольному матчу три на три с участием человекоподобных роботов, управляемых ИИ. Шесть автономных машин сразятся на поле в рамках Всемирной лиги робо-футбола (RoBoLeague), демонстрируя последние достижения в области робототехники и ИИ.

Суть мероприятия — протестировать и показать возможности современных роботов в динамичной и непредсказуемой среде. В матче примут участие четыре команды от разных китайских компаний. Игра будет состоять из двух таймов по 10 минут с пятиминутным перерывом. Важнейшая деталь: роботы будут действовать полностью автономно, без какого-либо вмешательства человека.

Проблема для разработчиков заключается в создании системы, позволяющей роботам бегать, отслеживать мяч с помощью встроенных камер и наносить удары по воротам. Для обучения роботов используется система глубокого обучения с подкреплением. Она позволяет машинам учиться на основе проб и ошибок. Точность отслеживания белого футбольного мяча, по заявлениям программистов, составляет более 90%.





Это соревнование станет первым тестовым мероприятием перед Всемирными играми человекоподобных роботов 2025 года. Оно проверит выносливость и ловкость участвующих машин. Недавно команды из Университета Цинхуа и Пекинского университета информационных наук и технологий уже продемонстрировали свои возможности в тестовой игре, показав высокий уровень подготовки.

Ранее китайская компания Unitree провела первую в мире серию боксерских поединков среди человекоподобных роботов. Все андроиды в том соревновании управлялись дистанционно операторами-людьми.