Китайские разработчики представили фреймворк, позволяющий создавать ИИ-агентов на основе данных уволившихся коллег или руководителей. Для этого нейросеть обучается на корпоративных переписках и документах. В итоге формируется полноценный цифровой аватар, способный выполнять интеллектуальные задачи ушедшего сотрудника. Решение имеет открытый исходный код и опубликовано на GitHub.

Архитектура проекта позволяет загрузить в систему данные конкретного сотрудника и добавить текстовое описание его рабочих привычек и стиля. В результате создается модель, которая не просто отвечает на рутинные вопросы, но делает это в манере, близкой к стилю реального сотрудника, соблюдает его технические стандарты и даже копирует манеру общения. Платформа позволяет перевести в цифровую копию любого члена команды.

Рост автоматизации вызвал ответную реакцию у инженеров, опасающихся потерять свою ценность на рынке труда. Корпорации все чаще требуют от сотрудников полностью оцифровывать свой опыт перед увольнением. Эту информацию затем используют для обучения алгоритмов. В ответ разработчики выпустили специальный скрипт «анти-дистилляции» для обхода корпоративных требований.

Скрипт генерирует две версии данных для обучения ИИ. Первая — это «чистая» копия для работодателя: она содержит правильные, но абсолютно бесполезные шаблонные фразы без уникальных профессиональных секретов. Вторая версия — это скрытая приватная база данных, в которой сохраняются все реальные интуитивные решения, связи и рабочий опыт. Этот ценный актив остается исключительно в собственности самого сотрудника.

Ранее генеральный директор компании Anthropic Дарио Амодей заявил, что ИИ в ближайшее время может заменить до 50% начальных позиций.

