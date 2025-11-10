Новости

В Китае сотрудника уволили за день на больничном, за который он сделал 16 тыс. шагов

В Китае разгорелась дискуссия о правах работников после того, как компания уволила сотрудника, обвинив его во лжи о состоянии здоровья на основании данных шаго­мера и записей с камер. Позже суд признал увольнение незаконным и обязал работодателя выплатить компенсацию.

Сотрудник по фамилии Чэнь взял больничный в феврале и марте 2019 года из-за травмы спины, полученной на работе. Он предоставил медицинские документы и вернулся к обязанностям спустя месяц.

Однако, проработав полдня, Чэнь снова запросил больничный — теперь из-за боли в правой стопе — и предъявил справку с рекомендацией отдыха на неделю. Через неделю врачи диагностировали у него пяточную шпору, и он продлил больничный.

Когда компания потребовала от него вновь приехать и предоставить оригиналы меддокументов, Чэня не пустила охрана. Спустя несколько дней работодатель сообщил ему об увольнении «за прогулы» и «ложь о состоянии здоровья».

Компания представила данные из корпоративного чата, где фиксировалось, что в день больничного Чэнь прошел более 16 тыс. шагов. Кроме того, работодатель показал запись камер, на которой сотрудник якобы «бежит» к офису в тот же день.

Чэнь заявил, что данные некорректны, а у него есть полная медицинская документация, включая снимки спины и стопы. Он обратился в трудовую инспекцию и выиграл разбирательство: власти обязали компанию выплатить ему 118 779 юаней (около $16,7 тыс. или 1,34 млн  руб.) компенсации. Работодатель оспорил решение, но суды двух инстанций подтвердили незаконность увольнения.

История получила широкий резонанс. Комментаторы отмечали, что количество шагов не может служить доказательством трудоспособности. 

«Приложение иногда фиксирует шаги, даже если человек почти не ходит. А 16 тыс. шагов легко набрать, если он ходил по больницам или покупал лекарства», — написал один пользователь.

Другие же осудили компанию за вмешательство в личные данные.

