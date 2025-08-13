Китайская компания Kaiwa Technology планирует в 2026 году выпустить первого в мире робота-гуманоида, способного симулировать беременность и вынашивать человеческий эмбрион. Этот проект призван решить проблему снижения рождаемости и растущего бесплодия в Китае. Технология искусственной матки, по словам основателя компании, уже находится на зрелой стадии.

Melanie Rosillo Galvan/Unsplash

Робот будет представлять собой гуманоида с искусственной маткой, заполненной амниотической жидкостью. Питательные вещества будут поступать к плоду через специальный шланг. По словам основателя компании Чжана Цифэна, технология предназначена для молодых людей, которые хотят иметь детей, но стремятся избежать биологической беременности, а также для одиноких людей.

Проект вызвал бурную реакцию в китайских социальных сетях. Запрос «Первый в мире робот для беременности будет запущен в течение года» возглавил поисковые рейтинги Weibo. Мнения разделились: критики назвали технологию «жестокой по отношению к плоду» и «нарушающей человеческую этику», в то время как сторонники радовались, что женщины смогут избежать физических тягот беременности.

С коммерческой точки зрения, у проекта огромный потенциал. Прототип может появиться уже в течение года, а цена устройства составит менее 100 тыс. юаней (около $14 тыс. или чуть больше 1,1 млн руб.). Учитывая, что уровень бесплодия в Китае вырос до 18% в 2020 году, а суррогатное материнство запрещено, спрос на такую технологию может быть очень высоким. Многие пользователи в сети выразили надежду, что это поможет им наконец завести ребенка.

Несмотря на технологический оптимизм, проект сталкивается с серьезными юридическими и этическими препятствиями. В настоящее время китайское законодательство запрещает развивать человеческие эмбрионы в искусственных матках дольше двух недель. Компания Kaiwa Technology уже проводит консультации с властями провинции Гуандун, чтобы решить эти вопросы до официального запуска.

