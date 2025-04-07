Ученые создали виртуальную копию одного из крупнейших мегаполисов Китая — Шанхая — для полиции, сообщает The South China Morning Post (SCMP). Теперь сотрудники правоохранительных органов смогут виртуально «заходить» в здания, просматривая планы этажей, списки жильцов и схемы инженерных коммуникаций.

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Двойник Шанхая был сделан с применением технологий лазерного сканирования и lidar-сканирования улиц, а также 3D-моделирования на основе искусственного интеллекта (ИИ). Это позволило создать виртуальную копию китайского мегаполиса с точностью до 3 см.

По словам главы проекта, инженера Цзэна Линьфана, во время чрезвычайных ситуаций, полиция сможет накладывать на виртуальный город прямые трансляции с камер наблюдения, данные о передвижении транспортных средств и тепловые карты, чтобы координировать свои действия.

SCMP отмечает, виртуальный Шанхай выглядит как город из трейлеров шестой части компьютерной Grand Theft Auto (GTA VI), но полицейская модель не допускает художественных вольностей, так как, например, неправильное расположение лестницы может сорвать операцию спецназа.