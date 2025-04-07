Atelier XÜK использовало старые шахтные тоннели в китайском городе Исин на востоке страны для создания музея полезных ископаемых, сообщает dezeen. Само здание площадью 2,4 кв. м расположено на месте шахты Цзыша, которая работала на горе Хуанлун с 1972 по 1992 год.

«Проект соответствующим образом преобразует территорию на основе принципов минимального вмешательства и исторической реставрации, чтобы сделать ее образцом для защиты и обновления архитектурного наследия», — отметили в студии.

Наземная часть проекта Atelier XÜK представляет собой группу из пяти пересекающихся блоков с узкими проемами между фасадами, образующими входы.

Каждый из этих блоков покрыт глазурованной плиткой, окрашенной в цвета глины и руды, которые раньше добывали в шахте. Разноцветная отделка из синих и коричневых оттенков меняется в зависимости от положения солнца.

Музей окружает природный ландшафт, дополненный красновато-коричневыми камнями и каменными скамейками, которые имитируют неровную поверхность стен шахты.

Выставочный маршрут в форме воронки соединяет три выставочных зала на первом этаже и подземный шахтный тоннель в единое пространство. В залах цветовая гамма экстерьера продолжается терракотовыми полами и коричневыми оштукатуренными стенами, освещенными мансардными окнами и витражами.