Китайский научно-фантастический фильм «Саньсиндуй: Будущее прошлое» (Sanxingdui: Future Past), который создали практически полностью с помощью генеративного искусственного интеллекта, провалился в национальном прокате. За три недели после премьеры 23 октября картина собрала около 1,8 млн юаней ($270 тыс. или 22,18 млн рублей), хотя ее производство обошлось в десятки миллионов юаней.

Bona Films

«Саньсиндуй: Будущее прошлое» стал первым в Китае полнометражным ИИ-проектом, который получил официальное разрешение на широкий кинопрокат.

Продолжительность картины составляет 100 минут. Сюжет разворачивается в будущем, где человечество передало управление большинством процессов искусственному интеллекту. Со временем алгоритмы выходят из-под контроля и ставят цивилизацию на грань катастрофы.

Чтобы предотвратить ее, героям необходимо расшифровать послание, которое сохранилось в древних бронзовых артефактах царства Шу. В основу истории легли реальные археологические находки в Саньсиндуе — одном из известных памятников бронзового века на территории Китая.

Фильм выпустила Bona Film Group, одна из крупных китайских кинокомпаний. Для его производства использовалась собственная платформа Boka Film Cloud Studio и генеративные инструменты, включая сервис Vidu. Все персонажи, голоса и окружение были созданы цифровыми средствами, без съемок с участием реальных актеров.

При этом над проектом более двух лет работали около 100 специалистов, которые отвечали за сценарий, художественные решения, генерацию сцен и монтаж.

Масштаб производства оказался значительным даже для ИИ-проекта. По информации китайского издания The Paper, команда подготовила более 1,2 млн исходных изображений и свыше 100 раз перерабатывала полную версию фильма.

Основной сложностью стало сохранение внешности персонажей, последовательности событий и визуального стиля на протяжении полутора часов. Генеративные модели способны создавать отдельные короткие сцены, однако при объединении сотен фрагментов часто возникают ошибки в движениях, освещении и деталях изображения.

Первые признаки слабого спроса появились еще до премьеры. На день выхода фильма китайские кинотеатры запланировали более 10 тыс. сеансов, однако предварительные продажи билетов оказались низкими. За первые четыре дня картина заработала около 1,2 млн юаней ($180 тыс. или 14,77 млн рублей).

В дальнейшем интерес практически исчез: к середине ноября общая касса достигла лишь 1,8 млн юаней ($270 тыс. или 22,18 млн рублей). Даже эта сумма представляет собой валовые кассовые сборы, часть которых остается у кинотеатров и дистрибьюторов, поэтому доход производителя существенно ниже.

Критики и зрители обратили внимание на недостатки изображения и повествования. South China Morning Post отмечает неестественную мимику, скованность движений и слабую связность сюжета. Журналист The Guardian, который посмотрел фильм в почти пустом пекинском кинотеатре, также обратил внимание на механические движения персонажей и сходство отдельных сцен с компьютерными играми. По мнению китайского кинокритика Юй Яцинь, главным препятствием стал недостаток зрелищности и увлекательного сюжета.

При этом короткие ИИ-видео в Китае демонстрируют совершенно другие результаты. По данным AFP, в сентябре 2026 года короткие сериалы с генеративной графикой собрали более 200 млрд просмотров на платформе Douyin.

В отличие от полнометражного кино, такие ролики не требуют длительной визуальной последовательности и рассчитаны на быстрое потребление в социальных сетях. Кроме того, большая часть аудитории получает доступ к ним бесплатно, в отличие от билета в кино.

Результаты «Саньсиндуя» показывают, что сокращение затрат на актеров, декорации и съемочную технику пока не гарантирует коммерческого успеха ИИ-кино. Генеративные инструменты могут облегчить производство отдельных сцен, но создание полнометражного фильма по-прежнему требует длительной работы специалистов и значительных инвестиций.

Несмотря на неудачу проекта, китайские компании продолжают вкладывать средства в эту технологию. Дальнейшее развитие рынка будет зависеть от способности нейросетей обеспечивать визуальную последовательность и создавать истории, за которые зрители готовы платить.

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