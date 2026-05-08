Премия «Золотой глобус» утвердила правила использования искусственного интеллекта в кино, сериалах и подкастах. Организаторы подтвердили, что проекты с использованием ИИ смогут участвовать в конкурсе, если ключевые творческие решения и авторство остаются за людьми.

Новые правила опубликовали вместе с календарем следующего сезона премии. Прием заявок стартует 1 июня, номинантов объявят 7 декабря, а церемония вручения пройдет 10 января 2027 года. Ведущей шоу вновь станет Никки Глейзер.

Согласно новым правилам, использование генеративного ИИ само по себе не станет причиной для дисквалификации фильма или сериала. При этом нейросети разрешено использовать только как вспомогательный инструмент — например, для обработки изображения, монтажа или отдельных технических задач. Главные творческие решения по-прежнему должны принимать режиссеры, сценаристы, композиторы и другие авторы проекта.

Отдельно организаторы прописали правила для актерских номинаций. Проекты, где исполнение персонажа в основном создано искусственным интеллектом, не допустят к участию. Ограничения касаются цифровых копий актеров, синтеза голоса и использования биометрических данных для создания роли. При этом ИИ можно использовать для поддержки уже существующей актерской игры — только с согласия самого артиста.

Для остальных категорий правила оказались мягче. Проекты смогут участвовать в конкурсе, если основные творческие элементы — сценарий, режиссура, музыка или анимация — созданы людьми, а нейросети выполняют лишь вспомогательную функцию.

Читайте также Luma AI станет продакшн-студией и начнет делать контент сама

Комитет «Золотого глобуса» также оставил за собой право дополнительно проверять проекты с ИИ. Организаторы смогут запрашивать информацию о производственном процессе и степени участия нейросетей в создании работы. Отказ предоставить такую информацию может стать причиной отклонения заявки.

Похожие ограничения ранее ввела и Американская академия кинематографических искусств и наук, отвечающая за премию «Оскар». Академия фактически закрыла путь к наградам для проектов, где ключевые элементы созданы нейросетями.

Согласно новым требованиям, на актерские номинации теперь могут претендовать только роли, реально исполненные людьми и указанные в титрах фильма. Аналогичный принцип распространили и на сценарии — они должны быть написаны человеком, чтобы попасть в шорт-листы премии.

Кроме того, Академия оставила за собой право запрашивать у студий дополнительные сведения о том, как именно использовался искусственный интеллект при производстве фильма. Фактически это стало первым полноценным механизмом контроля за применением генеративных нейросетей в голливудской киноиндустрии.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.