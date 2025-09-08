В китайском мегаполисе Чунцин открылась выставка World Smart Industry Expo 2025, на которой компании со всего мира продемонстрировали последние достижения в области робототехники, искусственного интеллекта и носимых устройств. Особое внимание на выставке было уделено человекоподобным роботам и технологиям для ухода за пожилыми людьми.

Xinhua

Экспонаты выставки в первую очередь были нацелены на помощь пожилым и людям с ограниченными возможностями. Были представлены передовые системы реабилитации на базе ИИ, роботы по уходу за пожилыми, экзоскелеты для помощи в передвижении и специальное оборудование для ванных комнат.

Посетители могли вживую увидеть и взаимодействовать с различными роботами. Человекоподобные роботы приняли участие в турнирах по боксу и футболу, а также показывали свои способности в выполнении бытовых задач.

Помимо развлекательных и бытовых роботов, на выставке были представлены и более практические решения. Например, посетители могли опробовать экзоскелеты, помогающие подниматься по лестнице, и ознакомиться с умными кольцами для мониторинга сонного апноэ.

Выставка в Чунцине стала не только демонстрацией технологических достижений Китая, но и площадкой для обсуждения будущего интеллектуальной индустрии. Она наглядно показала, что роботы и ИИ все глубже проникают в нашу жизнь, предлагая решения для сложных социальных и экономических вызовов.

В августе 2025 года в Китае прошли Всемирные игры гуманоидных роботов, на которых андроиды соревновались в беге, баскетболе, кунг-фу и других дисциплинах.