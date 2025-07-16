В китайском мегаполисе Шэньчжэнь стартовала уникальная программа, в рамках которой роботы-доставщики самостоятельно передвигаются по линиям метро для пополнения товаров в магазинах сети 7-Eleven. Десятки компактных роботов начали курсировать в вагонах метрополитена в периоды наименьшей загруженности.

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Разработанные логистическим подразделением компании Vanke, которая является совладельцем Шэньчжэньского метрополитена, эти роботы высотой около одного метра способны автономно перемещаться по станциям, пользоваться лифтами, входить и выходить из вагонов, а также доставлять товары в торговые точки.

Как сообщили представители издания, в первый день работы 41 робот вызвал значительный интерес у пассажиров, многие из которых делали фотографии необычных механических курьеров. Однако, по словам организаторов, проект имеет прежде всего практическое значение, призванное решить давние логистические проблемы магазинов, расположенных на станциях метро.

Менеджер одной из торговых точек 7-Eleven Ли Яньянь пояснила, что ранее сотрудникам приходилось вручную транспортировать товары через станции, тогда как теперь эту функцию взяли на себя роботы.

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Представитель VX Logistics Хоу Шанцзе отметил, что специальная конструкция роботов позволяет им преодолевать технологические зазоры при входе в лифты и вагоны. Он добавил, что система будет постоянно совершенствоваться на основе данных, полученных в ходе эксплуатации.

Данная инициатива является частью масштабной городской программы по внедрению интеллектуальных роботизированных систем. Власти Шэньчжэня, где уже зарегистрировано более 1,6 тыс. компаний, работающих в сфере робототехники, планируют вывести город в мировые лидеры этой отрасли к 2027 году.

В ближайшее время роботизированная система доставки начнет обслуживать более 100 магазинов сети 7-Eleven, расположенных на станциях метрополитена.