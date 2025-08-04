Заявление врио губернатора Вологодской области Георгия Филимонова о прекращении работы сети магазинов «Красное & Белое» в регионе — ложь, сообщил РБК основатель компании Сергей Студенников. Ранее Филимонов написал, что сеть уходит из региона, так как с 1 августа лицензия на розничную продажу алкоголя, выданная ООО «Альфа-М», была досрочно аннулирована по заявлению владельца.

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«Сразу отмечу: мы не нарушаем права предпринимателей, но и торговцы смертью нам в регионе не нужны. Это логичное следствие принятия закона области об ограничении продажи алкоголя», — отметил Филимонов.

Информацию о закрытии опровергли в пресс-службе сети «Красное & Белое», а чуть позже высказался и Студенников.

«Ну пусть продают хлеб и продукты питания. И желательно вывеску поменять (ребрендинг). Потому что алкоголем торговать в Вологодской области они не могут. Лицензии нет», — написал Филимонов в ответ на заявление компании.

Губернатор напомнил, что с 25 июля сеть приостановила продажу спиртного из-за нарушений требований федерального законодательства, что привело к временной приостановке лицензии.

Всего в начале года в регионе работало 610 алкомаркетов, из которых 346 закрылись или прекратили продажу алкоголя после введения ограничительных мер.

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Ранее председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов сообщил «РИА Новости», что с 1 сентября в Подмосковье вступает в силу закон, запрещающий продажу алкоголя в магазинах во дворах жилых домов. Новые лицензии будут выдаваться только магазинам с входом со стороны улицы, не далее 30 метров от дороги. Действующие лицензии сохранят силу до конца срока. Кроме того, в кафе и барах в многоквартирных домах запретят продажу спиртного с 23:00 до 08:00, за исключением ресторанов.