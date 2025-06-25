Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, который вводит понятие «алкомаркет» — магазин, где более 50% выручки за квартал приходится на алкоголь. Документ запретит размещать их в жилых домах, а также ближе 100 м от школ, детсадов, вузов, больниц и спортивных объектов.

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В пояснительной записке указано, что мера направлена на снижение потребления алкоголя и «системное оздоровление граждан». В пример приведена Вологодская область, где с 1 марта 2025 года антиалкогольные меры сократили смертность от спиртного на 29%. Однако в документе не указан период сравнения. Губернатор региона Георгий Филимонов ранее сообщил, что в регионе закрылись 266 алкомаркета.

Председатель думского комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с «Ведомостями» отметил, что в таким точках «условно» продают недорого хлеб, яйца и другие продукты ежедневного потребления наравне с алкогольной продукцией.

«Люди приходят туда и обязательно покупают банку пива. Если возле домов есть стройка, то в такие алкомаркеты приходят и иностранные граждане после смены во всеми вытекающими последствиями», — добавил он.

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Заместитель главы комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов считает, что алкомаркеты используют низкие цены на продукты для привлечения покупателей, формируя привычку у детей посещать такие магазины за сладостями, а позже — за алкоголем. По его словам, следующим шагом станет ограничение видимости спиртного в магазинах, как это сделано с сигаретами.

Генеральный директор исследовательской компании «Infoline-аналитика» Михаил Бурмистров назвал законопроект «сырым», указав на нечеткую классификацию торговых объектов и риск усиления теневого рынка. Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Станислав Богданов в свою очередь предупредил, что запрет может затронуть до 40% оборота продуктовых магазинов, особенно в праздники, и вытеснить легальный бизнес из центров городов.