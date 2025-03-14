TelecomDaily проанализировал библиотеки пяти крупнейших онлайн-кинотеатров: «Кинопоиска», «Иви», Wink, Okko и Kion. Оказалось, что рост производства российских сериалов в последние годы привел к тому, что их стало уже почти столько же, сколько иностранных. При этом эксперты предупреждают об удорожании и снижении числа новых проектов.

Исследование показало, что наибольшая доля российских сериалов (48%) размещена на «Кинопоиске». По 46% можно найти на «Иви» и Wink, 42% — у Okko.

У Kion доля немного меньше среднего по рынку — 34%. Но и общая библиотека этой платформы тоже скромнее, чем у других участников исследования.

Тем не менее, процент иностранных полнометражных фильмов в библиотеках заметно превышает показатели российских, которые занимают не больше трети всего объема.

Больше всего отечественного кино представлено у Wink — 31% от 6,5 тыс. наименований. У «Кинопоиска» и Okko этот показатель составляет 29% от более чем 7 тыс. наименований у каждого.

На российских стримингах в последнее время активно развиваются сегменты шоу и тематических передач. Так, на «Кинопоиске» отечественных проектов 72% против 28% иностранных.

На Okko доля российских шоу достигла 68% от 1,7 тыс. При этом на «Иви» их только 32%, но из всего 700 наименований.

Представитель «Кинопоиска» подтвердил, что на сегодняшний день сериалов производится количественно больше, чем фильмов. Он отметил и увеличение на платформе эфирных телесериалов, в том числе выходивших в предыдущие годы.

«Телеканалы прежде не всегда готовы были отдавать права на свои проекты в интернет, но теперь практически все эфирные сериалы сразу появляются в онлайн-кинотеатрах, поскольку это дает дополнительную аудиторию», — объяснил эксперт.

Глава ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин отметил, что несмотря на рост доли российских сериалов, темпы их производства сейчас замедляются. По его мнению, это происходит из-за удорожания производства и оптимизации количества проектов ради более высокого качества.

Эксперт в сфере культуры Евгений Сафронов считает, что российские онлайн-платформы по производству собственного оригинального контента уже «достигли потолка», и большого роста уже не будет. «Рынок достаточно насыщен, конкуренция за зрителя огромная», — пояснил он.

В «Кинопоиске» рассказали, что среди зарубежного контента в феврале 2025 года зрители чаще выбирали фильмы и сериалы из США, Великобритании, Франции, Южной Кореи и Турции.

По их данным, доля подписчиков, смотревших российские тайтлы, в последние годы заметно выросла: с 63% в 2021 году до 87% в 2024 году. Вместе с тем, доля тех, кто посмотрел за год хотя бы один иностранный фильм или сериал, сократилась с 91% в 2021 году до 83% в 2024 году.

Представитель онлайн-кинотеатра Kion сообщил, что за февраль 2025 года, 89% пользователей смотрели контент российского производства, а 47% — фильмы и сериалы зарубежных стран, в основном, производства США, Франции, Великобритании, Турции и Китая. При этом, в 2024 году платформа выпустила на треть больше собственных фильмов и сериалов, чем годом ранее.

Доля просмотров российских сериалов и кино на платформе Wink сейчас составляет почти 70%, за 2024 год она приросла более чем на 10%, утверждают в пресс-службе онлайн-кинотеатра.

К концу 2022 года большинство российских стримингов на фоне ухода голливудских киностудий впервые за все время своего существования показали отрицательную динамику по количеству доступных фильмов и сериалов. У некоторых участников рынка глубина падения доходила до 42%.

Позже иностранный контент был компенсирован закупкой корейских, турецких и индийских проектов, а также работами отечественного производства. В феврале 2025 года крупнейшие онлайн-кинотеатры России возобновили переговоры с некоторыми голливудскими киностудиями.