Число магазинов товаров для дома в России за год выросло на 1,5%, до 15,2 тыс., но в половине городов-миллионников динамика оказалась отрицательной. Сильнее всего показатель снизился в Перми — на 14,3%.

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В Краснодаре число таких объектов уменьшилось на 9,4%, до 182, в Красноярске — на 8,4%, до 119, в Петербурге — на 1,8%, до 423. Москва стала исключением: здесь за год показатель вырос на 0,4%, до 950.

Разницу между общероссийской и региональной статистикой обеспечил рост в других населенных пунктах, который компенсировал результаты части миллионников. Среди крупнейших городов динамика остается неоднородной.

Потребительские расходы внутри категории также меняются. Директор по стратегическому развитию «Магазин магазинов» Вячеслав Кацегоров оценивает снижение трат россиян на мебель и интерьер за год в 6–7%. По данным «Платформы ОФД», покупатели сохраняют спрос на практичные товары для быта, но чаще откладывают приобретение декора и систем хранения. Средний чек увеличивается на 2–6%.

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На посещаемость торговых объектов влияет динамика трафика в ТЦ. По данным Focus Technologies, в Москве с 24 по 30 августа число посетителей торговых центров в расчете на 1 тыс. кв. м снизилось на 4,6%. В среднем по России и в Петербурге показатель уменьшился на 1,8%.

Небольшие несетевые форматы и стрит-ретейл сталкиваются с более высокой нагрузкой на экономику площадей. Крупные сети перераспределяют присутствие в пользу объектов с более высоким трафиком и пересматривают расположение отдельных площадок. При высокой арендной ставке недостаточная выручка ухудшает экономику конкретного объекта.

На категорию влияет и ситуация на рынке жилья. Мебель и товары для обустройства нередко покупают после приобретения квартиры и ремонта. Высокая стоимость ипотеки, снижение продаж новостроек и подорожание ремонтных работ ограничивают такие расходы. Для бизнеса дополнительным фактором остаются дорогие кредиты, увеличивающие стоимость открытия новых торговых объектов.

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