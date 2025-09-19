Компания Uber совместно с Flytrex запустит тестовую доставку еды дронами в пилотных рынках сервиса Uber Eats к концу текущего года. Агрегатор перевозок также инвестирует средства в Flytrex «для ускорения разработки и запуска технологии». Размер инвестиций в компании не раскрыли, но отметили, что они не существенные.

Freepik

Flytrex, основанная в 2013 году, изначально поставляла компоненты для производителей дронов, но позже переориентировалась на логистику. Среди ее клиентов ретейлер Walmart и конкурент Uber DoorDash.

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) строго регулирует полеты дронов за пределами видимости оператора, и Flytrex входит в число немногих компаний с соответствующим разрешением. В то же время Amazon, также имеющая одобрение FAA, столкнулась с проблемами в своей программе после инцидентов с падением дронов во время дождя.

Uber уже проводила аналогичные тесты в 2019 году в Сан-Диего через подразделение Uber Elevate, доставляя еду из McDonald’s. Однако проект затянулся из-за регуляторных задержек, и во время пандемии компания свернула проект.

DoorDash, лидирующий по доле рынка доставки еды в США, с июня предлагает услуги по доставке дронами в некоторых районах Далласа и Форт-Уэрта. Кроме того, DoorDash сотрудничает с Wing (подразделение Alphabet) в рамках тестов в Шарлотте (Северная Каролина), юго-западной Вирджинии и Австралии.

В России также развивают беспилотную доставку. Так, в апреле разработчик и производитель беспилотных авиационных систем «Транспорт будущего» запустил эксперимент по доставке товаров в черте города при помощи дронов. Пилотной площадкой стала Самарская область. Сервис «Самокат» в июле также запустил тестовую доставку продуктов дронами в Нижнем Новгороде.