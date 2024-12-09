LEGO впервые вводит в свою вселенную персонажей, которые носят шнурки с подсолнухами — это символ, который показывает, что у человека кого-то есть скрытая инвалидность, например аутизм. Компания надеется, что это поможет людям принять разнообразие, оценить инклюзивность и избавиться от стигматизации, сообщает The Guardian.

Крупнейший в мире производитель игрушек стремится к тому, чтобы его «мир из кубиков» лучше отражал реальность. В последние годы LEGO добавила персонажей с разными оттенками кожи, представляющих разные культуры, а также с физическими и невидимыми недостатками. Персонажи с различиями в конечностях, синдромом Дауна, тревожностью и витилиго также были тепло приняты детьми.

Теперь LEGO сотрудничает с компанией Hidden Disabilities Sunflower, которая является разработчиком символа, признанного в более чем 90 странах и позволяющего добровольно сообщить о скрытой инвалидности.

Персонажи с подсолнухами на шнурках предназначены для разных возрастных групп, начиная с Duplo для дошкольников и заканчивая сложной модульной конструкцией — частью серии Icons, предназначенной для взрослых. Новые фигурки поступят в продажу в следующем году.

«Будучи одним из самых любимых игрушечных брендов, мы знаем, что наш выбор персонажей и историй, которые мы рассказываем о них, оказывает большое влияние на то, как дети учатся воспринимать мир», — сказала Лорен фон Штакельберг, руководитель LEGO Group по вопросам разнообразия и вовлеченности. — Мы надеемся, что моделирование мира, в котором прославляются все типы людей, поможет нам всем принять многообразие, ценить инклюзивность и избавиться от стигматизации».

Согласно исследованиям компании, примерно 8 из 10 родителей считают, что современные дети больше заботятся о разнообразии и инклюзивности, чем их поколение. А сами дети отметили, что их волнует «одинаковое отношение ко всем» (88%) и они хотят играть с игрушками, которые учат различиям (83%).

Пол Уайт, исполнительный директор организации Hidden Disabilities Sunflower, сказал, что ношение шнурка — это простой способ рассказать о своей скрытой инвалидности и дать окружающим понять, что человеку может понадобиться дополнительная помощь, понимание или просто больше времени.

По словам Уайта, шнурки компании носят миллионы людей, включая взрослых, детей и иногда их опекунов. Это полезная помощь, потому что, хотя символом инвалидности является инвалидная коляска, только 7% инвалидов ими пользуются. На сайте компании есть список невидимых инвалидностей, который насчитывает более 900 патологий — от аутизма и СДВГ до деменции и болезни Паркинсона.

«В Великобритании каждый пятый человек имеет ту или иную форму инвалидности, и 80% из них не видны, — говорит Уайт. — Это более 12 миллионов человек. Только 17% рождаются с инвалидностью, остальные 83% приобретают ее на каком-то этапе своей жизни».

Ранее сообщалось, что исследователи из Университета Йокогамы разработали новый метод, позволяющий распознавать признаки аутизма и шизофрении. Это помогает лучше понять биологические причины психических расстройств.