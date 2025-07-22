Власти Гонконга расследуют утечку персональных данных более 419 тыс. клиентов бренда Louis Vuitton. Среди попавшей в сеть информации — имена, номера паспортов, адреса, телефоны, e-mail, история покупок и предпочтения. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление Управления по защите персональных данных Гонконга.

Freepik

Платежные данные, по информации компании, не пострадали. Louis Vuitton (входит в концерн LVMH) уточнил, что несанкционированный доступ к информации был выявлен в июне, и сейчас бренд сотрудничает с регуляторами и пострадавшими клиентами.

Регулятор обратил внимание и на возможную задержку в уведомлении о случившемся. В головном офисе Louis Vuitton во Франции подозрительную активность зафиксировали еще 13 июня, информацию об утечке гонконгских клиентов получили 2 июля, но официально сообщили властям только 17 июля.

Похожая ситуация с утечками произошла у Louis Vuitton и в других странах — ранее в июле компания сообщала о взломах в Южной Корее и Великобритании.

Ранее «Инк» писал, что Louis Vuitton выпустит культовый сундук в виде NFT за €39 тыс.