Система идентификации беспилотного транспорта появится в рамках проекта «цифрового неба» России, который объединит воздушное, космическое и цифровое пространства страны в единую сеть. Об этом исполняющий обязанности министра транспорта Андрей Никитин сообщил президенту Владимиру Путину во время встречи в Кремле.

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О разработке концепции «цифрового неба» России стало известно в мае, этим занимается АО «ГЛОНАСС» совместно с «Платформой НТИ» и экспертами.

«Первый шаг, который мы должны сделать, — это создать единую систему идентификации, по сути, госномер присвоить, только цифровой: чтобы было понятно, что едет, кто собственник, куда это едет, в каких условиях и как это перемещается», — рассказал Никитин.

И. о. министра отметил, что система находится в процессе разработки, а дорожная карта к проекту уже готова. Изменения планируется внедрить в полном объеме к весне 2026 года. Система идентификации будет функционировать на базе отечественной системы «Эра-ГЛОНАСС».

На встрече 7 июля Путин назначил Никитина исполнять обязанности министра транспорта вместо Романа Старовойта. Пост губернатора Новгородской области Никитин покинул в феврале, тогда же он стал замглавы транспортного ведомства.

Основные положения концепции «цифрового неба» касаются формирования новой правовой отрасли — цифрового транспортного права, разработки кибермодели воздушного пространства и низких орбит, внедрения стандарта межспутникового роуминга, регулирования воздушно-космических сетей как критически важной инфраструктуры, а также снятия препятствий для обмена данными между устройствами.