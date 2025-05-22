АО «ГЛОНАСС» совместно с «Платформой НТИ» и экспертами разрабатывает концепцию «цифрового неба» России, которая интегрирует воздушное, космическое и цифровое пространства в единую сеть. Об этом сообщает РБК со ссылкой на документ. Концепция предполагает создание сети для передачи и обработки данных с помощью спутников и дронов с использованием искусственного интеллекта (ИИ).

Ключевые предложения также включают создание новой правовой отрасли — цифрового транспортного права, а также цифровой модели воздушного пространства и низких орбит, введение стандарта межспутникового роуминга, регулирование воздушно-космических сетей как критической инфраструктуры и устранение барьеров для обмена данными между аппаратами.

Концепция должна решить проблему перегрузки низких орбит и снизить риски дефицита радиочастотного спектра. В ней также предлагаются правила для спутниковых группировок. Кроме того, авторы концепции учитывают уязвимость традиционных алгоритмов криптографии перед суперкомпьютерами и призываю перейти на новые алгоритмы шифрования.

Представитель «ГЛОНАСС» пояснил изданию, что работа над документом должна завершиться 16 июля 2025 года, после чего его направят на согласование в Минтранс, Роскосмос, Минэкономразвития и другие ведомства.