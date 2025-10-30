Цены на золото достигли новых исторических высот — спот-цена превысила $4 тыс. за унцию, что стало результатом комбинированных факторов: ожиданий снижения ставок ФРС, роста геополитической нестабильности и притока средств в актив-убежище. А в III квартале 2025 года спрос на этот драгоценный металл вырос до рекордных уровней, подсчитал Всемирный совет по золоту (WGC).

Photo by Lucas K on Unsplash

Таким образом, можно сделать вывод, что инвесторы активнее возвращаются к активу, считавшемуся классическим средством защиты от рисков. Деньги несут в биржевые фонды с физическим обеспечением золотом третий квартал подряд, это добавило 222 тонны металла при глобальных притоках в $26 млрд.

Поскольку рост стоимости золота указывает на усиливающиеся макро- и геополитические риски, стоит рассмотреть перераспределение активов в сторону защитных инструментов. Кроме того, золото может снизить зависимость портфеля от рыночных колебаний на фондовом и долговом рынках в России, особенно в условиях возможных санкций и инфляционных волн.

Причины роста очевидны: снижение доходности по традиционным активам, ослабление доллара США и рост спроса со стороны центральных банков и биржевых инвестфондов. Когда процентные ставки падают, альтернативные активы вроде золота становятся более привлекательными.

Читайте также В Минфине посоветовали россиянам хранить сбережения в рублях и золоте

Инвесторам рекомендовано помнить и о рисках: быстрый рост исторически сопровождался периодами коррекции, а перегретые настроения могут быть уязвимы к неожиданным новостям — например, к ужесточению монетарной политики или укреплению доллара.

Рост золота может быть не просто временным всплескоминтереса, а потенциальным маркером смены парадигмы, ведь этот актив из стратегического дополнения всё чаще становится базовым элементом инвестиционных портфелей. Российским инвесторам стоит обратить внимание на долю золота и смежных активов — металл может помогать защищать капитал и распределять риски.