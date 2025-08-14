Умение работать с гипотезами, вести переговоры и сохранять авторскую позицию — ключевые качества успешного предпринимателя. К такому выводу пришли участники дискуссии «Пять ключевых навыков предпринимателя», прошедшей в рамках форума «Территория будущего. Москва 2030». Подробности — в распоряжении «Инка».

Freepik

По мнению Михаила Бялого, директора по развитию бизнеса в Школе стартапов Skolkovo, чем больше гипотез проверит предприниматель, тем выше его шансы на успех. Он отметил и другой важный навык — быстро формулировать, тестировать и анализировать гипотезы, используя метод HADI-циклов (Hypothesis, Action, Data, Insight).

Также, по его словам, предпринимателю необходимо стратегическое видение — четкое понимание долгосрочных целей, поскольку это определяет выбор бизнес-модели. Кроме того, основатель должен постоянно собирать и анализировать обратную связь с рынка, чтобы адаптировать продукт под меняющиеся условия.

Основатель Dedu Center Виктория Дерюгина подчеркнула важность «авторской позиции» — способности предпринимателя формировать собственную стратегию и твердо ее придерживаться. Она отметила, что готовых решений не существует, поэтому основателям приходится постоянно искать новые подходы. По ее наблюдениям, самые устойчивые бизнесы принадлежат тем, кто не меняет стратегию под влиянием внешних факторов.

По мнению Юлии Магась, основателя агентства PReach, умение общаться и презентовать себя является фундаментальным навыком предпринимателя. Она пояснила, что нетворкинг и социальные связи играют ключевую роль в развитии бизнеса, а также важно уметь преодолевать «синдром самозванца» при продвижении своего продукта.

Прочитайте также Доля индивидуальных предпринимателей старше 50 лет в России выросла до 16%

В рамках другой дискуссии — «Экономика внимания» — эксперты обсудили, как бизнесу конкурировать за внимание потребителей. Дмитрий Бескромный, основатель bQ Group, привел пример ресторана, который привлек аудиторию креативной подачей блюда, связанного с мемом. Он отметил, что важно улавливать тренды и творчески их обыгрывать.

Лилия Дасаева, креативный продюсер, добавила, что контент должен вызывать эмоции и чувство сопричастности. В качестве примера она привела вирусное видео корпоративного мероприятия, которое одновременно стало успешной рекламной кампанией.

Таким образом, успех предпринимателя зависит не только от профессиональных навыков, но и от способности адаптироваться к изменениям, креативно мыслить и выстраивать доверительные отношения с аудиторией.