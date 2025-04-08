Госинспекция недвижимости в Москве с помощью систем искусственного интеллекта (ИИ) выявила около 300 признаков имущественно-земельных нарушений в первом квартале 2025 года. За это время автоматизированная система проанализировала порядка 15 тыс. земельных участков.

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Нейросети обработали более 500 тыс. снимков, полученных с городских камер видеонаблюдения, спутниковых систем высокого разрешения и других источников данных. Выявленные нарушения включают признаки проведения незаконных строительных работ на ранней стадии и захламления земельных участков.

Новые алгоритмы позволяют также своевременно выявлять и не допускать возведения самостроя. ИИ-решения снижают административную нагрузку на бизнес, минимизируют прямое взаимодействие с пользователями и собственниками объектов недвижимости.

В столичном Департаменте информационных технологий отметили, что городская система видеонаблюдения также помогает контролировать качество уборки и благоустройства дворов и улиц. Это должно содействовать городским службам в поддержании чистоты и порядка в столице.