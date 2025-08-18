В Москве может появиться специализированный технопарк в сфере робототехники площадью 30 тыс. кв. м. Об этом на международном форуме «Беспилотные системы: технологии будущего» сообщила руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Кристина Кострома, пишут «Ведомости».

Unsplash

Потенциальные резиденты включают производителей станочного оборудования и промышленных 3D-принтеров, для которых предусмотрено более 12 тыс. кв. м. Аналогичная площадь может быть выделена под центр роботизации, производство роботов-доставщиков и беспилотного такси. Более 4 тыс. кв. м отведут разработчикам роботизированных комплексов и ПО. Дополнительные зоны подойдут для центров сертификации, прототипирования, инжиниринга, обучения и хакатонов.

По данным презентации Костромы, треть технологических компаний города нуждается в площадках для локализации робототехники, включая производителей роботов, БПЛА и комплектующих, а также конструкторские бюро. Запросы касаются 5 тыс. кв. м для многофункциональных комплексов воздушного и наземного базирования, 4 тыс. кв. м для аддитивных технологий и 3D-печати, 3,5 тыс. кв. м для компонентов волоконно-оптических сетей и 1 тыс. кв. м для автономной инфраструктуры беспилотников.

Эксперты предположили, что строительство объекта может занять 15–18 месяцев при готовой площадке, а капитальные затраты на проект могут превысить 4,5 млрд руб.

В настоящее время в столице функционируют 47 технопарков общей площадью 2,6 млн кв. м, где размещены 2200 резидентов и арендаторов. Для участников предусмотрены меры поддержки: субсидии до 30 млн руб. с софинансированием до 50% затрат на отечественное оборудование и до 35% на зарубежное, гранты по 4 млн руб. в год на пилотирование инноваций и 10 млн руб. на обучение персонала. Кроме того, инвестиционный налоговый вычет может составить до 90% расходов на оснащение.