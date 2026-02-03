В Москве появится новое культурное пространство, созданное в коллаборации Музея русского импрессионизма и знаменитого петербургского книжного магазина «Подписные издания». Проект под названием «Подписные в музее» откроется 13 февраля на третьем этаже музейного здания и станет первой точкой бренда в столице. Подробности — в распоряжении «Инка».

Пресс-служба Музея русского импрессионизма

Пространство задумано как музейный магазин нового типа, объединяющий книжную лавку и уютное кафе. Его создание приурочено к десятилетию Музея русского импрессионизма и является частью масштабного обновления инфраструктуры для гостей.

Посетители смогут комфортно проводить время: выбирать книги, читать, обсуждать выставки с консультантами и наслаждаться кофе. Интерьер разработан архитектурным бюро Aurore. Ассортимент обещает быть обширным — около 10 тыс. наименований, включая книги по искусству, новинки независимых издательств, детскую литературу, специализированные товары для художников и уникальную японскую канцелярию.

Отдельное место займут музейные издания и авторский мерч, который будет создаваться для каждой выставки — от открыток и стикеров до косметических наборов и коллабораций с брендами.

В день открытия будет представлен каталог выставки «Под маской». Музей также анонсирует расширение издательской программы: весной выйдет новый каталог коллекции, биографии художников и переиздания классических текстов по искусству рубежа XIX–XX веков.

Прочитайте также Декабрь принес российским ресторанам и барам снижение числа чеков

Команда кафе «Подписные булочки» предложит гостям завтраки, тематические напитки и выпечку. В теплый сезон откроются веранды с видом на город и историческое здание фабрики «Большевик».

Для создания аутентичной атмосферы сотрудники московского пространства проходят обучение в петербургском магазине. Полноценная работа «Подписных в музее» начнется с марта 2026 года, следуя графику музея по адресу: Ленинградский проспект, 15, стр. 11.

«Подписные издания» — книжный магазин с почти вековой историей, работающий в Петербурге с 1926 года. Он известен широким выбором интеллектуальной литературы, особым вниманием к искусствоведению и детским книгам, собственной пекарней и активной культурной программой. С 2017 года магазин развивает издательское направление.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.