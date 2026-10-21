В Москве начали тестировать мобильную зарядку для электромобилей, которая может избавить водителей от необходимости искать свободную электрозаправку. Устройство доставляют к припаркованной машине по запросу через приложение «Метро Москвы». Пилотный проект Дептранса и «Росатома» запустили на парковке № 9080 «Московского паркинга» на Триумфальной площади.

Фото: телеграм-канал Дептранса Москвы

Передвижная станция оборудована накопителем емкостью 74,6 кВт/ч и обеспечивает зарядку мощностью до 60 кВт. Пока ее перемещает оператор-инженер. В дальнейшем разработчики намерены добавить систему автономного управления, чтобы устройство могло самостоятельно приезжать к автомобилю.

Проект должен показать, насколько востребована такая схема обслуживания в условиях города. В отличие от стационарных зарядных точек, мобильная установка сможет обслуживать машины непосредственно на парковочных местах. Заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов отметил, что развитие беспилотных технологий в этой сфере позволит расширить возможности городской инфраструктуры.

Сейчас в Москве действует более 450 зарядных станций сети «Энергия Москвы» и четыре зарядных комплекса. Испытания мобильного устройства стали частью дальнейшего развития инфраструктуры для электротранспорта, сообщили в столичном Дептрансе.

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