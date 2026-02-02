В центре Екатеринбурга выставлен на продажу уникальный исторический объект — усадьба Филитц, памятник архитектуры регионального значения. Это деревянное здание конца XIX века, расположенное на пересечении улиц Мамина-Сибиряка и Энгельса, является ярким образцом уральского деревянного модерна.

Claudio Schwarz/Unsplash



Согласно объявлению, собственник просит за усадьбу 94,8 млн руб, что составляет около 150 тыс. руб. за квадратный метр. В продажу предлагается здание площадью 632 кв. м вместе с земельным участком в 844 кв. м.

В объявлении отмечается, что в особняке сохранились подлинные элементы исторического фасада и внутренней отделки, включая характерный для стиля резной декор. Планировка дома отражает типичную для своего времени структуру с парадной и хозяйственной частями. Однако зданию требуется профессиональная реставрация. Новому владельцу предлагаются варианты его будущего использования: в качестве музея, галереи, культурного центра, резиденции или офиса.

Особняк был построен около 1896 года по проекту архитектора Юлия Дютеля для немецкой подданной Эммы Филитц. Ее семья переехала в Екатеринбург, чтобы развивать пивоваренный бизнес.

После смерти мужа Филитц сама успешно управляла пивоваренным производством, расширяла завод и модернизировала оборудование. После революции ей удалось избежать выселения благодаря покровительству одного из большевиков, часто посещавшего ее пивной ресторан. Эмма Филитц прожила в доме до своей смерти в 1919 году.

Согласно актуальной информации сервиса 2GIS, в здании сегодня работают мастерская по созданию украшений, студия фитодизайна, художественная школа, а также проводятся занятия хоровых коллективов.

Как отмечает портал 66.ru, это уже вторая попытка продать усадьбу. Весной прошлого года объект уже выставляли на продажу, однако нового владельца для нее него так и не нашлось.

