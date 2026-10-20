Девелоперы в Москве переносят запуск торговых центров из-за высокой стоимости строительства и кредитов, а также сложностей с заполнением площадей. За январь—сентябрь 2026 года в столице открылись четыре ТЦ общей арендопригодной площадью 58 700 кв. м — на 46% меньше год к году, по данным NF Group. Новые проекты смещаются в сторону небольших районных комплексов.

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Почти 60% введенных площадей пришлось на ТЦ «Краски» в Некрасовке — 35 000 кв. м. Еще три объекта — «Нахимов», «Ассортида» и «Динамика» — имеют площади от 6200 до 9000 кв. м. По оценке IBC Real Estate, за девять месяцев открылось пять торговых объектов на 65 000 кв. м, по данным Nikoliers — шесть на 87 500 кв. м с учетом «Мегалита» в подмосковном Королеве.

Экономика проектов ухудшается из-за подорожания строительства и оснащения, дорогих кредитов и сокращения числа физических магазинов, отмечает сопредседатель Ассоциации торговой недвижимости и экспертов ретейла Павел Люлин. Чтобы не содержать полупустые комплексы, владельцы откладывают открытие даже готовых объектов. По словам директора по коммерческой недвижимости Level Group Александры Захаровой, текущие арендные ставки не обеспечивают окупаемость отдельно стоящих ТЦ.

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Вместо крупных центров девелоперы выбирают объекты площадью 5000–15 000 кв. м, ориентированные на продукты, услуги, общепит и развлечения. Стандартные товары покупатели все чаще заказывают на маркетплейсах, поэтому районные комплексы меньше зависят от крупных магазинов одежды. Их строительство обходится дешевле, а арендаторов можно подбирать с учетом локального спроса.

Небольшие ТЦ чаще строят в составе жилых комплексов и проектов комплексного развития территорий, говорит директор департамента торговой недвижимости Nikoliers Юлия Кузнецова. В отдельных проектах город требует отводить под коммерческую недвижимость до 30% площадей, включая до 10% под торговлю. По данным Focus Technologies, за первые 41 неделю 2026 года посещаемость районных торговых центров снизилась на 0,6% год к году, крупных — на 2,6%. Аналитики связывают разницу с близостью районных объектов к жилью и транспортным узлам.

Прогнозы ввода торговых площадей в Москве на 2026 год различаются почти втрое. NF Group ожидает до конца года открытия еще 19 ТЦ на 226 900 кв. м, Commonwealth Partnership прогнозирует годовой ввод на уровне 170 000 кв. м против 209 000 кв. м в 2025 году. Nikoliers оценивает его в 163 500 кв. м, IBC Real Estate — в 140 000 кв. м, Люлин — в 100 000–120 000 кв. м. CMWP ожидает 271 000 кв. м, включая более 100 000 кв. м комплекса «Олимпийский». Часть проектов перенесена на 2027 год из-за проблем с поиском арендаторов. Восстановление строительства будет зависеть от стоимости финансирования и потребительского спроса.

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