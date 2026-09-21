В 2026 году в Москве планируют открыть торговые центры общей площадью 283,4 тыс. кв. м — на 43,3% больше, чем годом ранее. Однако значительная часть проектов рискует не уложиться в заявленные сроки. Почти все объекты, запланированные на этот год, уже хотя бы раз переносили дату открытия.

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По данным NF Group, в первом полугодии в Москве открылись только два торговых объекта общей арендопригодной площадью 41,2 тыс. кв. м. На вторую половину года заявлен еще 21 проект общей площадью 283,2 тыс. кв. м. Участники рынка объясняют возможные переносы подорожанием строительства, дорогими кредитами и слабым спросом со стороны арендаторов. В результате фактический ввод по итогам 2026 года может составить лишь 170−190 тыс. кв. м.

Большая часть нового предложения приходится уже не на крупные моллы, а на районные и микрорайонные торговые центры, торговые галереи и коммерческие помещения в жилых комплексах. По оценке участников рынка, крупные проекты сейчас достраивают во многом по инерции — после значительных вложений остановить строительство уже сложно.

Одновременно в торговых центрах становится больше свободных площадей. Во втором квартале доля вакантных помещений в объектах, открытых за последние два года, достигла 24,6% против 17,4% годом ранее. В целом по московским торговым центрам показатель вырос с 9,7% в конце 2025 года до 11,6% к середине 2026-го.

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Одной из причин стало сокращение розничных сетей и числа их магазинов. С июля 2025 года по июнь 2026-го в качественных московских торговых центрах закрылось около 2,3 тыс. торговых точек. Новые открытия компенсировали примерно 80% закрытий по количеству и 75% по площади. Около половины закрывшихся точек пришлось на магазины одежды и обуви.

Посещаемость торговых центров также остается заметно ниже допандемийного уровня. В первом полугодии на 1 тыс. кв. м арендопригодной площади приходилось в среднем 382 посетителя в день против 505 за аналогичный период 2019 года. При этом оборот интернет-торговли в январе-мае 2026 года вырос на 18,4%, до 5,9 трлн руб.

Слабый спрос отражается и на доходах владельцев торговых центров. В наиболее востребованных объектах ставки аренды могут вырасти на 5−7%, до 4,5−4,6 тыс. руб. за 1 кв. м в месяц, тогда как в менее успешных ТЦ собственникам приходится предлагать скидки и арендные каникулы. Размер скидок может доходить до 15−35%.

В ближайшие годы рынок будет пополняться преимущественно небольшими торговыми объектами и коммерческими площадями в составе жилых проектов. Сейчас в Москве строится около 30 современных торговых центров общей арендопригодной площадью около 400 тыс. кв. м. В 2027 году участники рынка ожидают появления еще 230−250 тыс. кв. м нового предложения.

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