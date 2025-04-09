По данным аналитиков риэлторской и консалтинговой компании «Метриум», в период с 2025 по 2027 годы в Москве запланирован ввод 219 жилых корпусов высотой от 30 этажей (100 м). Это указывает на то, что темпы строительства небоскребов в столице вырастут на 28,3% относительно 2022-2024 гг. Рекордный ввод (96) высотных домов запланирован на 2025 год. Больше всего небоскребов построят девелоперы «ПИК», MR Group, Level Group. Подробности — в распоряжении редакции «Инк.».

Аналитики выяснили, что в ближайшие три года ежегодно в «старой» Москве будет вводиться в среднем 73 жилых небоскреба. В свою очередь, в период с 2022 по 2024 год показатель составлял порядка 58 высоток в год.

На текущий год запланирован максимальный ввод небоскребов от 30 этажей за всю историю рынка — 96 объектов. В следующем году застройщики намерены сдать 45 многоэтажных домов, а в 2027 году — 81.

Эксперты сообщили также, что общий объем ввода корпусов от 30 этажей в ближайшие три года увеличится на 28,3% и достигнет 222 зданий, тогда как в период с 2022 по 2024 год их было построено 173.

В разрезе сегментов в период с 2025 по 2027 год будут преобладать вводы новостроек бизнес-класса (47%). А в 2027 году девелоперы впервые построят больше премиальных небоскребов (25%), чем массовых (21%).

По данным экспертов, лидером по вводу высоток за следующие три года станет девелопер «ПИК» с запланированными 45 корпусами. Этот же застройщик занимает первое место по ожидаемой сдаче высоток в 2025 (29 корпусов) и 2026 (8 корпусов) годах.

Второе место достанется девелоперу MR Group, который планирует построить 26 корпусов. При этом компания введет максимальное число небоскребов в Москве в 2027 году (12). Топ-3 замыкает Level Group — девелопер в ближайшие три года построит 17 небоскребов.

Средняя высота корпусов, которые будут введены с 2025 по 2027 год, у MR Group составляет 45 этажей, у Level Group — 44 этажа, а у «ПИК» — 34,3 этажей.

Средняя стоимость 1 кв. м в небоскребе из массового сегмента составит 326,1 тыс. руб., в бизнес-классе — 427 тыс. руб., а в премиум-классе — 682,2 тыс. руб.

Минимальная стоимость квартиры в таких домах — 7,2 млн руб. (за 20,1 кв. м). Максимальная цена зафиксирована у пентхауса в премиальном жилом квартале «Прайм Парк» от Optima Development. Стоимость объекта площадью 269,7 кв. м составляет 343,3 млн руб.

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Самый высокий проект, который планируется ввести в столице в ближайшие три года, — это 85-этажный небоскреб «Дом Дау» (340 м) от ГК «Сумма элементов». Этот жилой комплекс, к тому же, станет самым высоким в стране проектом с квартирами, выше только здания с офисами и апартаментами.