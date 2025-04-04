Около половины (48%) новостроек в первом квартале 2025 года были сданы в эксплуатацию позже первоначального срока, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Единого ресурса застройщиков (ЕРЗ). Это максимальное значение за последние четыре года. Предыдущий антирекорд был установлен в первом квартале 2021 года. Тогда с задержкой были сданы 51% новостроек.

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Опрошенные газетой эксперты среди причин задержек ввода жилья в эксплуатацию назвали:

перебои с поставками зарубежных материалов и оборудования;

смену поставщиков и генподрядчиков;

проблемы с финансированием;

нехватку рабочих на стройках;

ошибки при проектировании домов;

проблемы с подключением коммуникаций.

Переносы сроков — вынужденная мера, так как застройщики балансируют на грани рентабельности из-за падения спроса и повышения ключевой ставки Центробанка, рассказала изданию управляющий партнер девелоперской компании Unikey Айгуль Юсупова.

По ее словам, застройщики намеренно откладывают сдачу объектов, если план продаж выполнен лишь на 50–60%, так как после ввода дома средств с эскроу-счетов не хватит даже на погашение кредитов.

Топ-брокер Whitewill Екатерина Левина в беседе с изданием напомнила, что сейчас действует правительственный мораторий на взыскание и начисление неустоек с девелоперов за срыв сроков передачи квартир. Мораторий не является единственной причиной задержек, но делает переносы экономически оправданным решением в текущих кризисных условиях, добавила Юсупова.

В январе руководитель аналитического центра «Дом.РФ» Михаил Гольдберг сообщил, что в 2024 году объем продаж новостроек в России по договорам долевого строительства сократился по сравнению с предыдущим годом на 22% и составил 26,7 млн кв. м.



В начале апреля специалисты сертификации новостроек Urban Grade выяснили, что 93% россиян, купивших квартиры в новостройках, столкнулись с теми или иными недочетами и только 7% сказали, что все в их новом жилье было идеально.