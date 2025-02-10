Московский департамент транспорта сообщил в своем Telegram-канале, что аренда электросамокатов в столице теперь будет возможна только после прохождения верификации через Mos ID. Член партии «Единая Россия» Артем Шейкин допустил, что в случае успеха проекта, подобные условия посредством «Госуслуг» будут распространены по всей России.

В сообщении Мосдепартамента сказано, что с этого года меры по повышению безопасности будут усилены. Теперь арендовать самокат в столице можно будет только после прохождения верификации через Mos ID, причем для этого понадобится полная учетная запись на портале mos.ru.

Отмечается, что единая верификация через mos.ru сделает поездки на электросамокатах удобнее и безопаснее для всех участников движения, позволит быстрее привлекать к ответственности нарушителей ПДД, а также исключит допуск к сервису детей и подростков.

Сенатор Артем Шейкин, который также является одним из авторов законопроекта о штрафах за нарушения при управлении электросамокатами, сообщил, что в случае положительного эффекта от реализации соответствующего пилотного проекта в Москве, верификацию пользователей арендованных электросамокатов через портал «Госуслуги» можно будет распространить на всю страну.

По его мнению, введенные в Москве меры позволят оценить эффективность этого механизма. «Если он покажет положительные результаты, думаю, будет можно рассмотреть возможность его распространения на регионы России — с интеграцией через «Госуслуги»», — сказал Шейкин.

Он отметил, что такой подход поможет избежать анонимного использования самокатов, минимизировать количество нарушений и обеспечить более строгий контроль. При этом, сенатор добавил, что важно учитывать технические возможности операторов и готовность регионов к внедрению такой системы.

Отмечается, что введение нового механизма контроля потребует дополнительной проработки совместно с представителями отрасли, региональными властями и экспертами в области безопасности дорожного движения.

Сервис аренды самокатов «МТС Юрент» сообщил, что поддержит пилотный проект правительства Москвы по авторизации пользователей через портал. Представители компании рассказали, что ближе к сезону в приложении сервиса появится возможность связать свой аккаунт с Mos ID. У пользователя будет 5 поездок без верификации. После арендовать самокат или велосипед без привязки не получится.

В «МТС Юрент» отметили, что подтверждение аккаунта позволит не допускать к аренде электросамокатов и велосипедов детей и подростков. Именно эти категории водителей, согласно данным Научного центра безопасности дорожного движения МВД и аналитике операторов, чаще других попадают в аварии и становятся виновниками инцидентов с СИМ.

Также мера позволит точно устанавливать личность водителей в случае ДТП и при нарушении правил дорожного движения и привлекать их к ответственности. Например, станет возможным превентивно выявить и заблокировать доступ ко всем сервисам для многократных нарушителей ПДД, которые создают опасность для всех участников дорожного движения.

Также в компании рассказали, что в других регионах «МТС Юрент» использует собственное решение МТС ID, которое помогает выявлять несовершеннолетних пользователей и ограничивать им доступ к сервису. Так, в 2024 году с его помощью были заблокированы более 10 тыс. аккаунтов. Также сервис прорабатывает другие способы авторизации, например, через банковские сервисы, чтобы повысить точность выявления несовершеннолетних.

В тоже время в Яндекс Go сообщили, что более 99% поездок совершаются без нарушений и происшествий, но отметили, что есть пользователи, для которых опасный стиль вождения — норма. В зависимости от серьезности нарушения, сервис может оштрафовать их или ограничить им доступ к аренде.

Одним из таких нарушений является управление самокатом несовершеннолетними. В прошлом сезоне Яндекс Go превентивно заблокировал 22 тыс. аккаунтов детей и подростков. Это значит, что несовершеннолетний пытался войти в сервис, но специалисты ограничили ему доступ еще до первой поездки. По мнению компании, идентификация поможет пресекать такие попытки аренды на техническом уровне.

Напомним, что ранее группа сенаторов и депутатов подготовила к внесению в Госдуму законопроект, который обяжет цифровые площадки информировать пользователей о содержании видеоигр, а издателей — идентифицировать игроков с помощью мобильного номера или через портал «Госуслуги». Участники рынка называют законопроект избыточным.