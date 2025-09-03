Первый в России беспилотный трамвай стартовал в Москве, передает ТАСС. Новый транспорт курсирует по маршруту №10 от станции метро «Щукинская» до улицы Кулакова на северо-западе столицы. До конца текущего года планируется запустить еще три таких трамвая, а в 2026 году их количество вырастет до 15.

Информационный Центр Правительства Москвы

Запуск беспилотного трамвая проходит в три этапа: сначала тесты с водителем, который принимает конечные решения, затем пробные рейсы с пассажирами под его контролем, и наконец, регулярные поездки без водителя в кабине.

Автономная система самостоятельно управляет остановками, открытием и закрытием дверей, реагирует на светофоры, пропускает пешеходов, выбирает путь на перекрестках, переключает стрелки и следует расписанию движения. В московской мэрии отметили, что технология исключает столкновения с впереди идущим транспортом.

Там добавили, что с мая 2024 года в тестовом режиме беспилотный трамвай проехал более 8 тыс. км, ни разу не нарушив правила дорожного движения.

В салоне или кабине остается сотрудник трамвайного управления для визуального контроля за движением, проверки оплаты проезда и других задач, не связанных с вождением, так как это предусмотрено федеральным законодательством.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, к 2030 году две трети трамваев в городе должны стать беспилотными. В ближайших планах — внедрение беспилотных поездов в метро, испытания которых начнутся уже в этом году, добавил он.