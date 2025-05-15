В Москве появилось самое дорогое предложение в сегменте элитного жилья — пентхаус стоимостью 5,14 млрд руб, сообщило риелторское агентство Whitewill. Роскошная резиденция площадью около 1,2 тыс. кв. м расположена в строящемся клубном доме на Софийской набережной с видом на Кремль. Ценник квадратного метра в этом объекте достигает 4,35 млн руб.

Фото: Whitewill

Второе и третье места по стоимости занимают пентхаусы в престижном клубном доме в 3-м Обыденском переулке в центре города. Первый из них площадью 433 кв. м оценивается в 3,77 млрд руб., второй размером 349 квадратных метров — в 3,15 млрд руб. Оба объекта предусматривают наличие просторных террас с каминами.

Четвертую позицию занимает предложение на Никольской улице — пентхаус площадью 412 кв. м за 3 млрд руб., расположенный всего в двух минутах ходьбы от Лубянки. Замыкает топ-5 элитных предложений резиденция на Лужнецкой набережной: 501 кв. м за 2,78 млрд руб.

Эксперты Whitewill отмечают стабильность рынка пентхаусов в Москве, поясняя, что этот сегмент ориентирован на узкую аудиторию состоятельных покупателей.

По их мнению, ключевыми факторами выбора такой недвижимости остаются престижное расположение, оптимальное соотношение цены и площади, а также уникальные архитектурные решения. Все представленные объекты находятся в строящихся клубных домах премиум-класса, что подчеркивает их эксклюзивность.