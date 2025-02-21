Аналитики «Яндекс Аренды» выяснили, что в феврале 2025 года медианная стоимость долгосрочной аренды в Москве снизилась на 3,8% относительно января. Средняя ставка по всем типам комнатности составила чуть более 84 тыс. руб. В Старой Москве стоимость находится на уровне чуть более 92 тыс. руб. а в Новой Москве — 54 тыс. руб. Подробности — в распоряжении редакции «Инк.».

Наиболее значительное снижение средней стоимости долгосрочной аренды в феврале эксперты зафиксировали в Чертаново Северном (ЮАО) — на 12,5% за месяц, до 65,4 тыс. руб., в Кокошкино (Новая Москва) — на 12,2%, до 47 тыс. руб., Бабушкинском районе (СВАО) — на 10,8%, до 65,1 тыс. руб. и в Рязановском (Новая Москва) — на 10,8%, до 46,9 тыс. руб.

Аналитики отметили, что в Чертаново Северном, Бабушкинском районе и в Рязановском сокращение стоимости сопровождается ростом предложения недорогих квартир, а в Кокошкино — наоборот, снижением числа наиболее дорогих вариантов съемного жилья.

Помимо этого, стоимость арендных квартир сократилась в Академическом районе (ЮЗАО) — на 10,6%, до 79,9 тыс. руб., Чертаново Центральном (ЮАО) — на 10,3%, до 62,4 тыс. руб., Бескудниковском районе (САО) — на 10%, до 65,5 тыс. руб., Северном Тушино (СЗАО) — на 9,8%, до 62,4 тыс. руб., а также в Бирюлево Восточном (ЮАО) — на 9,6%, до 60,5 тыс. руб. и Западном (ЮАО) — на 8,5%, до 53,9 тыс. руб.

Во всех этих районах эксперты зафиксировали значительный рост предложения, в том числе наиболее бюджетных лотов.

Несмотря на это, в некоторых районах Москвы арендное жилье подорожало. В большинстве из них увеличение стоимости сопровождалось ростом предложения наиболее дорогих лотов, в том числе инвестиционных квартир в современных проектах.

К таким районам относятся Братеево (ЮАО) — на 10,6%, до 64,6 тыс. руб., Ломоносовский (ЮЗАО) — на 9,3%, до 107,8 тыс. руб., Савеловский район (САО) — на 7,8%, до 87,6 тыс. руб. Цены выросли и в Гагаринском (ЮЗАО), Филевском Парке (ЗАО), Щукино (СЗАО), Черемушках (ЮЗАО), Проспекте Вернадского (ЗАО), Лефортово (ЮВАО) и Отрадном (СВАО), но рост медианной ставки не превышает в этих районах 7%.

Аналитики подсчитали, что в среднем предложение квартир на рынке долгосрочной аренды Москвы выросло на 9,7% за месяц. Они связывают это с сезонным фактором — возвращением части собственников, откладывавших сдачу жилья с конца 2024 года и января 2025 года на более активный для рынка период.

Пресненский район (ЦАО) продемонстрировал максимальный объем предложения в феврале, на него приходится 5,4% всех объявлений с квартирами для долгосрочной аренды в Москве. Также отличились Коммунарка (Новая Москва) — 3,1% и Раменки (ЗАО) — 2,9%.

Помимо них, большой объем предложений в Москве отмечается в Хорошево-Мневниках (СЗАО), Даниловском (ЮАО), Очаково-Матвеевском (ЗАО), Хорошевском (САО), Хамовниках (ЦАО), Нижегородском районе (ЮВАО) и Лефортово (ЮВАО).

Руководитель сервиса «Яндекс Аренда» Роман Жуков пояснил, что широкий выбор предложений для долгосрочной аренды в большинстве районов связан с их активной застройкой. Часть квартир в современных проектах постепенно переходит в сегмент долгосрочной аренды. В основном это инвестиционные лоты, в том числе высокобюджетного сегмента.

Ранее эксперты рассказали о четырех возможных сценариях, при которых цены на аренду могут снизиться. На этот рынок влияют многие факторы — от ключевой ставки Центробанка и снижения деловой активности до резкого изменения предложения.