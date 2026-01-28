Одно из самых атмосферных заведений Москвы — «Рюмочная в Зюзино» — готовится закрыть свои двери. По словам основателя заведения Алексея Кучерова, это произойдет в ближайшие месяцы — возможно, уже в мае или даже раньше.

Tim Mossholder/Unsplash

Точная дата пока не называется. Как сообщает телеграм-канал «Москва. Детали», причиной закрытия заведения стала запланированная масштабная программа реновации района, в которую попадает историческое здание на Болотниковской улице, где с 2013 года располагается бар.

О скором завершении работы заведения сообщила и группа «Манго-Манго», выступившая там недавно в последний раз с рождественским концертом. В своем обращении музыканты выразили сожаление, отметив уникальную атмосферу места, и пожелали удачи команде и владельцам.

Будет ли основатель открывать заведение в другом месте, пока неизвестно.

«Рюмочная в Зюзино» с момента открытия завоевала репутацию не просто бара, а культурной точки притяжения. В отличие от многих заведений, стилизованных под советскую эпоху, здесь стремились сохранить подлинный дух: пиво разливали в трехлитровые банки, а в меню были классические закуски вроде селедки под шубой.

Прочитайте также Декабрь принес российским ресторанам и барам снижение числа чеков

Но главной особенностью стала насыщенная событиями жизнь: концерты, от выступлений Юрия Лозы до независимых групп, ярмарки винила, художественные мастер-классы и другие мероприятия.

Как ранее рассказывал Алексей Кучеров, который сам долгое время не употреблял алкоголь, помещение бывшего винного магазина, в котором он впоследствии открыл рюмочную, нашлось практически случайно. Среди возможных концепций победила идея именно такого формата, обойдя вариант с организацией банкетного зала.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.