В Москве заработала новая система цифрового контроля за курьерами. Теперь курьеры обязаны подтверждать личность и проходить ежедневный фотоконтроль перед выходом на смену, а скорость их самокатов, велосипедов и мопедов будут автоматически ограничивать через IoT-модули. О запуске новых правил сообщили в столичном департаменте транспорта.

Новые меры стали частью обновленного стандарта работы курьерских сервисов. Главным нововведением стала персонализированная система контроля: в единую цифровую систему теперь поступают данные не только о сервисах доставки, но и о каждом конкретном курьере.

Перед началом смены курьеры должны пройти проверку документов и загрузить фото для подтверждения личности. Власти считают, что такая система поможет закрепить персональную ответственность курьеров за нарушения на дороге и повысить уровень безопасности в городе.

Отдельное внимание уделили контролю скорости. Все самокаты, велосипеды и мопеды курьеров теперь должны быть оборудованы IoT-модулями. Модули автоматически ограничивают скорость до 25 км/ч и не позволяют игнорировать так называемые медленные зоны, где движение должно быть снижено.

В дептрансе заявили, что система обновляет данные в режиме реального времени. Это позволит быстрее фиксировать нарушения, выписывать штрафы и при необходимости блокировать аккаунты курьеров.

По словам заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, ежедневно курьеры выполняют в столице более 700 тыс. заказов. Власти считают, что автоматический контроль скорости и обязательная верификация личности помогут сделать доставку безопаснее как для самих курьеров, так и для пешеходов. По данным мэрии, за два года действия единого стандарта уровень доверия москвичей к сервисам доставки вырос до 80%.

