Дроны могут стать привычным способом доставки пиццы уже в ближайшие годы, заявил министр транспорта РФ Андрей Никитин в интервью «РИА Новости». Технологии беспилотной доставки развиваются быстрыми темпами и постепенно выходят за рамки отдельных пилотных проектов.

Никитин отметил, что на переход от единичных роботов-доставщиков к их широкому применению ушло около двух лет. По его словам, вскоре заказывать пиццу с помощью дронов будет так же просто, как вызвать курьера через приложение.

В апреле прошлого года разработчик беспилотных авиационных систем «Транспорт будущего» планировал запустить в Самарской области пилотный проект по доставке товаров дронами в городской черте. При этом данных о том, был ли проект реализован, в открытых источниках нет.

Американский сервис Uber также анонсировал тестовую доставку еды дронами на отдельных рынках Uber Eats совместно с Flytrex. Подтверждений реализации проекта и информации о фактических запусках на данный момент нет..

В Якутии, например, пилотный проект позволил беспилотникам перевозить продукты через реку Лену, обеспечивая жителей доступом к свежим товарам даже в зимний период. В США компании Wing и GrubHub тестируют доставку дронами в отдельных районах Сан-Франциско и Нью-Джерси, а Amazon запустила аналогичный сервис в Сан-Антонио.

Интерес к внедрению доставок дронами демонстрируют и страны Центральной Азии. В Казахстане, например, планируется пилотный проект в Алматы по доставке продуктов и медикаментов дронами непосредственно к дверям жителей. Пока речь идет о пилотных проектах, но их география постепенно расширяется.

