Власти Москвы запустят сервис «Шумный сосед» для жалоб на нарушения тишины и вводят мониторинг шума на стройках. Об этом сообщает Forbes. Контракт на 457,8 млн руб. на создание сервиса подведомственное Департаменту информационных технологий (ДИТ) столицы ГКУ «Инфогород» заключило с компанией «Нотамедиа».

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Воспользоваться сервисом можно будет через портал мэрии и приложение. Жители столицы смогут жаловаться на беспокойных соседей, подавать заявки на проведение шумных работ и получать информацию о правилах их проведения.

Кроме того, сам ДИТ 23 июня заключил контракт с компанией «Ми тех» на проведение мониторинга уровня шума на территории Москвы на сумму 19,9 млн руб. Планируется собрать «шумовые события», то есть превышения уровня шума с фиксацией даты, времени и места в течение 30 дней.

В 2024 году ДИТ и Мосгосстройнадзор протестировали системы мониторинга шума на пяти стройплощадках, что, по данным пресс-службы департамента, снизило уровень шума на 40% за счет оперативного устранения нарушений. С января 2025 года все столичные стройплощадки обязаны оснащаться датчиками шума, а до конца года это требование распространится на все объекты капитального строительства.

Советник коллегии адвокатов Pen & Paper Алена Гришкова пояснила, что за нарушение тишины гражданам грозит штраф от 1 тыс. до 2 тыс. руб., должностным лицам — от 4 тыс. до 8 тыс. руб., юридическим лицам — от 40 тыс. до 80 тыс. руб.

По московским законам, шумные работы запрещены с 19:00 до 09:00, с 13:00 до 15:00, а также в воскресенье и праздники. Исключение сделано для новостроек в первые полтора года эксплуатации, там можно делать ремонт с 07:00 до 23:00. Уровень шума в квартирах не должен превышать 40 дБА днем и 30 дБА ночью для постоянного шума, а для непостоянного — 55 дБА днем и 45 дБА ночью. При этом шумность измеряется в квартире человека, который жалуется.