Сотрудники Московского технического университета связи и информатики (МТУСИ) разработали прототип устройства — контроллер цифрового телевизионного сигнала, способного выявлять изменения оригинального изображения. Узнать о принципе работы нового прибора можно будет на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» в Нижнем Новгороде.

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Изобретение позволит проводить детальный анализ структуры потока цифровых телевизионных сигналов, а также скрытно помечать сигнал во время обработки медиаконтента и формировать базу данных для последующей идентификации переданного телевизионного материала.

По словам советника гендиректора Российского телерадиовещательного центра, заведующего кафедрой «Цифровое телевидение и информационная безопасность» МТУСИ Дмитрия Фролова, описание принципа функционирования прибора, получившего название «Шелкопряд», будет продемонстрировано на июньской конференции ЦИПР.

Юбилейная X конференция ЦИПР пройдет со 2 по 8 июня в Нижнем Новгороде. В этом году в деловых сессиях и в выставке примут участие представители более 30 стран мира, а также крупные иностранные компании.