МВД России выявило две схемы, с помощью которых мошенники получают доступ к личному кабинету на «Госуслугах» россиян с целью хищения денежных средств. По одной из них злоумышленники связываются с жертвами под видом операторов связи, другая связана с номером телефона, к которому изначально был привязан аккаунт.

В МВД рассказали, что преступники звонят своей жертве от имени оператора связи и под предлогом продления договора на обслуживание абонентского номера просят сообщить код из СМС. Но в действительности это код, необходимый для доступа к личному кабинету портала «Госуслуги».

Получив его, мошенники меняют пароль, а в поле подсказки к контрольному слову пишут: «Ваш аккаунт заблокирован, позвоните по указанному номеру». Набрав его, жертва сама свяжется со злоумышленниками, которые предложат перевести денежные средства на «безопасный счет».

Еще одной распространенной схемой является хищение денежных средств путем перевыпуска абонентского номера. Для этого мошенники выясняют привязанный к учетной записи ЕСИА телефон, которым перестал пользоваться владелец и который выставлен оператором связи на повторную реализацию.

После этого злоумышленники регистрируют номер на нового владельца. Далее они на сайте портала осуществляют восстановление пароля к учетной записи путем ввода одноразового кода, поступающего на абонентский номер.

В ведомстве отмечают, что при использовании такой схемы, законный владелец учетной записи может не подозревать о факте неправомерного доступа к его аккаунту. При смене пароля доступ к приложению «Госуслуги», в котором законный владелец был авторизован ранее, не блокируется.

С помощью учетной записи ЕСИА мошенники направляют заявки на получение онлайн-займов в микрофинансовые организации и кредитов в банки.

Для этого они могут обращаться в бюро кредитных историй, заказывать справки 2-НДФЛ и регистрировать дополнительные абонентские номера, подписывая договоры усиленной неквалифицированной электронной подписью, специально сгенерированной в мобильном приложении «Госключ».

Ранее правительство оптимизировало перечень лицензий на оказание услуг связи для ограничения телефонного мошенничества. Из него исключили лицензию на передачу интернет-данных с наложением голосовой информации. Она давала возможность связываться с человеком, использующим стационарную телефонную или мобильную сети.