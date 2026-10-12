Искусственный интеллект может компенсировать сокращение трудоспособного населения в странах Азии за счет роста производительности труда. Однако для этого необходимо обеспечить широкое внедрение технологий и не допустить усиления экономического неравенства, считают в Международном валютном фонде (МВФ), сообщает Reuters.

Galina Nelyubova, Unsplash

По оценке фонда, развитие ИИ способно стать одним из инструментов решения демографических проблем региона. В частности, в Китае, Японии и Южной Корее численность трудоспособного населения к 2050 году может сократиться почти на 25%. Повышение производительности благодаря новым технологиям может помочь компенсировать последствия этого процесса.

Как заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева, искусственный интеллект способен увеличить экономический рост в развитых странах Азии на 0,5−1 п. п. Если государства смогут реализовать этот потенциал, дополнительный рост производительности позволит более чем компенсировать негативное влияние старения населения.

При этом эффект от внедрения ИИ будет различаться в зависимости от уровня развития экономики. По словам директора департамента Азиатско-Тихоокеанского региона МВФ Кришны Шринивасана, развитые страны лучше подготовлены к использованию новых технологий, тогда как развивающимся экономикам сложнее получить от них максимальную выгоду.

Чтобы ускорить внедрение ИИ, государствам необходимо инвестировать в навыки работников и повышать производительность экономики. По оценке Шринивасана, реформы в этих областях могут приблизить массовое внедрение технологий на десять лет или даже больше.

В фонде также подчеркивают, что важно учитывать влияние ИИ на рынок труда: технологии могут как помогать сотрудникам выполнять задачи эффективнее, так и автоматизировать отдельные рабочие места. Поэтому властям предстоит найти баланс между повышением производительности и риском усиления разрыва между экономиками региона.

Помимо развития искусственного интеллекта, дополнительным источником экономического роста для Азии может стать углубление региональной торговой интеграции. По оценке Георгиевой, расширение торговых соглашений и сокращение нетарифных барьеров способны увеличить ВВП региона примерно на 1,8% в долгосрочной перспективе.

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