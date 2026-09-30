McDonald’s планирует расширить использование искусственного интеллекта в ресторанах США. Система ArchIQ будет принимать заказы в Drive Thru, следить за запасами и работой оборудования, контролировать качество приготовления еды и проверять собранные заказы перед выдачей. Масштабное внедрение технологии компания начнет в 2027 году.

Visual Karsa, Unsplash

Одна из ключевых частей ArchIQ — голосовой ИИ-помощник Archy, который принимает заказы в Drive Thru на английском и испанском языках. По данным McDonald’s, во время тестов точность распознавания заказов превышала 90%. Компания рассчитывает, что по мере внедрения Archy будет освобождать не менее 50 рабочих часов в неделю на каждый ресторан, а сотрудники смогут тратить это время на обслуживание гостей и другие задачи.

Приемом заказов возможности ArchIQ не ограничатся. Система будет отслеживать запасы в реальном времени с помощью Bluetooth-меток, следить за оборудованием и использовать компьютерное зрение для контроля качества и стабильности приготовления еды. Еще один элемент — Accuracy Scales, специальные весы для проверки собранных заказов перед выдачей. По данным McDonald’s, они уже проверяют миллионы заказов ежедневно и позволяют сотрудникам находить и исправлять часть ошибок до того, как еда попадет к клиенту.

Читайте также McDonald’s начал продавать рекламу на экранах в ресторанах

Для McDonald’s это уже не первая попытка передать прием заказов в Drive Thru искусственному интеллекту. В 2021 году компания начала тестировать автоматизированную голосовую систему вместе с IBM, а к моменту завершения эксперимента она работала более чем в 100 ресторанах. В 2024 году McDonald’s отказалась от дальнейшего расширения проекта и убрала технологию из тестовых точек.

Спустя два года McDonald’s вернулась к голосовому ИИ уже с технологической инфраструктурой Google. Archy работает на периферийных компьютерах Google, установленных непосредственно в ресторанах, поэтому часть вычислений можно выполнять на месте, а не отправлять их в удаленный дата-центр. По данным McDonald’s, такое оборудование уже появилось в тысячах ресторанов на семи крупных рынках, а развертывание инфраструктуры в США компания рассчитывает завершить в 2027 году.

В итоге ArchIQ должна связать в одной системе почти весь операционный цикл ресторана — от приема заказа в Drive Thru и учета продуктов до контроля оборудования, приготовления еды и проверки пакета перед выдачей. В США McDonald’s начнет масштабное внедрение технологии в 2027 году в рамках программы модернизации ресторанов NEXT.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.